"Ты супер!" - теперь и группа!

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На проекте "Ты супер!" с подачи зрителей и членов жюри родилась новая музыкальная группа с одноимённым названием. В состав коллектива вошли самые юные участники международного вокального конкурса — Таня Дузенко, Соня Аллахвердиева, Вика Жулимова и Рома Корнеев. Теперь задорная четвёрка маленьких артистов будут радовать телезрителей яркими выступлениями.
По решению продюсеров группа "Ты супер!" будет идти вне конкурса, поэтому ей не грозит выбывание из проекта. Дебютное выступление коллектива состоялось в эту субботу, 8 апреля. Маленькие артисты исполнили озорную песню "Надо подумать", которая порадовала зрителей и жюри. Как единственный в группе кавалер Рома попытался пригласить девочек на романтическое свидание, но у каждой из прекрасных дам находился контраргумент, и новоиспечённому Ромео пришлось помучиться…
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.