"Ты супер!" - теперь и группа!

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. На проекте "Ты супер!" с подачи зрителей и членов жюри родилась новая музыкальная группа с одноимённым названием. В состав коллектива вошли самые юные участники международного вокального конкурса — Таня Дузенко, Соня Аллахвердиева, Вика Жулимова и Рома Корнеев. Теперь задорная четвёрка маленьких артистов будут радовать телезрителей яркими выступлениями.

© Фото: пресс-служба НТВ Музыкальная группа "Ты супер!"

Роману Корнееву — самому старшему участнику группы — 10 лет. Помимо музыки мальчик увлекается спортом, танцами, чтением и игрой на гитаре. Рома верит, что однажды станет знаменитым певцом, а если не получится — хотя бы бизнесменом-миллионером. Девятилетней Виктории Жулимовой судьба приготовила много испытаний. Девочка прошла дом малютки, перенесла несколько операций, реабилитационную терапию. Сейчас Вика заканчивает первый класс, и уверена, что её судьба будет связана исключительно со сценой. От семилетней Танечки Дузенко родители отказались, как только девочка появилась на свет. Только с четвёртого раза малышка обрела настоящую любящую семью. Семилетняя Софья Аллахвердиева осталась без мамы в первый же день жизни — женщина отказалась от дочки. В семье Сени ни дня не обходится без весёлой песни в исполнении будущей звезды.

По решению продюсеров группа "Ты супер!" будет идти вне конкурса, поэтому ей не грозит выбывание из проекта. Дебютное выступление коллектива состоялось в эту субботу, 8 апреля. Маленькие артисты исполнили озорную песню "Надо подумать", которая порадовала зрителей и жюри. Как единственный в группе кавалер Рома попытался пригласить девочек на романтическое свидание, но у каждой из прекрасных дам находился контраргумент, и новоиспечённому Ромео пришлось помучиться…

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.