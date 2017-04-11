Работы на шпиле здания МИД планируют завершить в мае-июне

МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Работы на шпиле здания МИД на Смоленской площади в Москве планируется завершить в мае-июне 2017 года, сообщил журналистам начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов.

"Сейчас завершается монтаж металлоконструкций. Где-то в мае-июне работы будут в полном объеме завершены. Почему реконструкция шпиля началась? У всех конструкций есть срок службы, в данном случае еще и было принято решение по облегчению нагрузки на здание", — рассказал Курбатов.

По его словам, сейчас там идут серьезные работы по замене кровельного ковра и замене конструкций шпиля.

Как добавил первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов, подобные работы были проведены на памятнике "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. "Это обычные работы. Металл стареет", — объяснил Пахомов.

К основной части работ по замене шпиля на здании МИДа приступили осенью 2016 года. Первоначально шпиля не было в проекте здания — первой среди "сталинских высоток". Согласно легенде, когда основной этап строительства был практически закончен, Сталин поручил устанавливать шпили на всех подобных строениях. В итоге шпиль собрали в "авральном" порядке из тех материалов, которые, по словам и.о. директора департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД РФ Владимира Потапкина, оказались "под рукой". Спустя некоторое время было проведен анализ конструкции и выяснилось, что примененный вид стали нельзя использовать при подобном строительстве.