Росгвардия просит петербуржцев не оставлять бесхозные вещи в людных местах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Управление Росгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области констатирует рост числа сообщений об обнаружении бесхозных вещей и просит граждан не оставлять их в общественных местах, поскольку из-за ложных вызовов взрывотехники могут не успеть обезвредить опасные предметы в случае их обнаружения.

"Убедительная просьба — выбрасывайте ненужные вам вещи в специально отведенные для этого места! Не оставляйте их на улице, в подъездах и транспорте! Такие бесхозные предметы вызывают обоснованную тревогу у граждан, и они сообщают об этом в оперативные службы, в том числе в Росгвардию. Выехав для осмотра очередного "бесхоза", взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии могут не успеть обезвредить действительно опасный предмет и тогда последствия могут быть непредсказуемы", — сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, в последнее время "значительно увеличилось" количество сообщений от граждан об обнаружении в общественных местах подозрительных предметов. Как правило, это сумки, пакеты и коробки, которые оставлены по невнимательности владельцев. В числе предметов, снимки которых приводит управление Росгвардии по Петербургу, пустая картонная коробка, термос и огнетушитель.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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