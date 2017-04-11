Сирия готова предоставить квоты в своих вузах для россиян

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сирия готова предоставить квоты в сирийских высших учебных заведениях для россиян, заявил министр высшего образования САР доктор Атеф Аль-Наддаф.

"Мы готовы в наших университетах предоставить квоты для российских студентов, чтобы те изучали в Сирии арабский язык", — сказал министр на встрече с депутатами Госдумы и представителями российских вузов.

Он рассказал, что официальный Дамаск ранее принял решение перевести всех студентов, которые обучались на подконтрольных ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ) территориях, в другие университеты страны. По его словам, всего это коснулось 60 тысяч обучавшихся в высших учебных заведениях Сирии. Он пояснил, что высшее образование в стране является бесплатным.

"Это реальный ответ на терроризм — через образование", — подчеркнул Аль-Наддаф.

Он также заявил, что Сирия испытывает потребность в большем числе преподавателей русского языка. Министр просвещения САР доктор Газван Аль-Ваз, в свою очередь, рассказал, что в последнее время многие сирийские школьники в качестве второго языка для изучения выбирают не традиционный французский, а русский. По его словам, в стране есть много желающих после школы поступить в российские высшие учебные заведения.