В ФСБ рассказали о требованиях к бизнесменам, использующим труд мигрантов

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что для эффективной борьбы с терроризмом нужно повысить ответственность бизнесменов, использующих труд мигрантов, а также улучшить законы в этой сфере, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

"Следует принять меры по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и бизнес-структур, использующих труд мигрантов. В эту работу наряду с органами власти должны активно включиться антитеррористические комиссии на местах", — говорится в сообщении НАК.