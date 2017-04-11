Власти Новосибирска разрешили "Монстрацию" в центре города

НОВОСИБИРСК, 11 апр – РИА Новости. Власти Новосибирска разрешили участникам традиционной абсурдистской первомайской акции "Монстрация" пройти по главной улице города – Красному проспекту, присоединившись к официальному молодежному шествию.

"Предлагаю вам провести совместное шествие согласно маршруту: по улице Красный проспект от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского государственного академического театра оперы и балета", — говорится в официальном ответе горадминистрации, который получил организатор акции Артем Лоскутов. Копию он разместил в соцсетях.

В ответе начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова пишет, что предложенная Лоскутовым концепция "Монстрации" в виде передвижной выставки-прогулки горожан "оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города". Лоскутов также сообщил, что в среду 12 апреля в мэрии пройдет заседание рабочей группы, на котором планируется обсудить детали проведения шествия. Заявку на проведение мероприятия 1 мая на 5 тысяч человек он подал в мэрию Новосибирска 31 марта.

В 2016 году организатор "Монстрации" долгое время не мог договориться с городскими властями о маршруте движения колонны. В итоге мероприятие формально присоединилось к молодежной акции горадминистрации "Всешествие": колонна "монстрантов" прошла в хвосте. Однако после Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал Лоскутова на 20 тысяч рублей, признав нарушившим порядок организации мероприятия. В постановлении суда также говорилось, что шествие не являлось культурным мероприятием, а следовательно, не могло присоединиться к культурному мероприятию мэрии.

"Монстрация" — массовая художественная акция в форме шествия с абсурдными и аполитичными лозунгами и транспарантами. Первая "Монстрация" состоялась в 2004 году и собрала около 80 человек. Каждый последующий год количество участников акции увеличивалось. В 2013 году по Красному проспекту прошли около 2 тысяч человек, а в 2014 — более 3 тысяч. В 2015 году акция прошла в виде несанкционированного шествия, а Лоскутов за неподчинение требованию полиции о ее прекращении отсидел в изоляторе 10 суток.