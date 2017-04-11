Комитет Госдумы одобрил законопроект о сносе пятиэтажек

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, так называемой реновации жилья.

Комитет является соисполнителем по данному проекту закона. Документом вносятся поправки в закон РФ "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Масштабная реновация жилья, которую инициируют власти Москвы, позволит избежать появления крупнейшего в России аварийного фонда, сообщил 4 апреля на расширенном заседании Совета Госдумы мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина и Собянина парламентариям была представлена концепция будущей программы реновации.

Предлагалось, в частности, сократить сроки строительства. Было заявлено, что новые квартиры при переселении будут давать москвичам в том же или соседнем районе, переселять людей в отдаленные районы не планируется. Кроме того, запланировано проведение опросов среди жителей пятиэтажек о включении их домов в программу реновации.

По словам Собянина, при реализации программы никто из москвичей не будет ущемлен, а новое жилье будет более дорогим, "на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим". Власти также выразили готовность разработать программы в форме рассрочки либо льготной ипотеки для тех, кто хотел бы расширить свою жилплощадь при переезде.

Мэр Москвы заверил, что не стоит беспокоиться и тем, у кого ипотека на квартиру в сносимом доме — "проблем с заменой залога ипотеки не существует".

Замечания комитета

Московский омбудсмен Татьяна Потяева ранее заявила, что будет следить за соблюдение прав горожан при сносе пятиэтажек. Кроме того, Собянин обратится к столичной общественной палате с просьбой создать группу, которая бы отслеживала и оперативно реагировала на проблемы граждан при реализации программы реновации жилого фонда.

На расширенном заседании Совета Госдумы, на котором обсуждалась данная концепция, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев упомянул, что вопрос об ипотеке и залоге на кредиты необходимо обсудить и прописать в законопроекте.

На заседании комитета, состоявшемся во вторник, Николаев высказал еще ряд замечаний к законопроекту, ссылаясь на заключение комитета. "На сегодняшний день в тексте законопроекта предусматривается возможность, по сути, принуждения в судебном порядке к заключению договора об отчуждении жилого помещения", — отметил депутат. Он подчеркнул, что этот момент требует серьезного уточнения с учетом соблюдения принципа предоставления равноценного жилья и нормы о заключении свободного договора.

Парламентарий также затронул вопрос о внесении изменений в единый государственный реестр объектов недвижимости. "Законопроектом предлагается установить, что особенности регулирования на территории города Москвы отношений, связанных с государственным кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на объекты недвижимого имущества могут устанавливаться законами и иными нормативными актами города Москвы", — пояснил Николаев. Он заметил, что изменения в единый госреестр, по мнению экспертов, должны вноситься федеральными законами, что противоречит формулировке законопроекта.

Депутат отметил, что существуют определенные трудности с возникновением прав собственников на новое жилье. "Есть определенный временной лаг, когда право на старое жилое помещение гражданина уже прекратилось, а право собственности на новое жилое помещение еще не возникло", — высказал замечание комитета Николаев. По его мнению, такие юридические проблемы вызовут обеспокоенность жителей, особенно в области долевой и семейной собственности, вопросах передачи наследства.

В заключение Николаев отметил вопрос, связанный с земельными отношениями, — порядок установления публичного сервитута. "Здесь это понятие предусмотрено значительно шире, чем есть в законодательстве на сегодняшний день, и вопросы возмещения вреда и убытков собственникам земельных участков, собственникам, в отношении которых публичный сервитут реализован, требуют, конечно, дополнительного обсуждения", — выразил мнение комитета Николаев.