В ЛДПР надеются на восстановление должности министра просвещения

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) выразил надежду на то, что рано или поздно в России будет восстановлен пост министра просвещения.

"Мы рано или поздно в России придём к тому, что у нас будет восстановлен пост министра просвещения, как это было при царе", — сказал Дегтярёв на встрече с министром просвещения Сирии Газваном Аль-Вазом и министром высшего образования Сирии Атефом Аль-Надаффом.

На встрече депутат обратил внимание на правильное название должности министра просвещения Сирии.

Дегтярев также отметил, что ЛДПР "давно бьется, чтобы и у нас в России появился министр просвещения".

Дегтярев сказал, что, несмотря на войну, Сирии удаётся сохранить хороший уровень образования, что очень важно. "Мы со своей стороны готовы оказать любую помощь, которая потребуется. Возможно обучение детей и их поездки в молодежные лагеря", — добавил он.