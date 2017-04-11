Аксенов поторопил крымских чиновников со сдачей деклараций о доходах

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе заседания крымского правительства во вторник указал подчиненным на их низкую активность в декларировании полученных в 2016 году доходов.

Он напомнил, что срок подачи региональными чиновниками деклараций о доходах и расходах за 2016 год истекает в пятницу, 28 апреля.

"По состоянию на 11 апреля динамика предоставления справок следующая: заместители председателя Совета министров и министры – из 27 человек сдали семь, представительство при президенте РФ, замминистра, руководство комитетов, инспекций, служб – из 138 человек сдали 45", — сказал Аксенов.

Он призвал всех чиновников подать декларации о доходах в управление федеральной налоговой службы республики до конца недели.

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