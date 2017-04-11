На Камчатке впервые за десть лет пересчитали нерп на уникальном лежбище

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Камчатские учёные впервые за десять лет провели учёт ларг, также называемых пестрыми нерпами, на острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, в ведении которого находится заказник.

Остров Уташуд является одним из самых густонаселенных животными и птицами мест юга Камчатки. На нём обитают сразу нескольких видов морских млекопитающих и около двух десятков тысяч пар морских птиц. Помимо ларг, в поле зрения наблюдателей попали краснокнижные антуры (тюлень) и каланы (морские выдры).

"Ларга — достаточно пугливый зверь, поэтому к лежбищу с новорождёнными щенками мы передвигались ползком или прячась за камнями, также наблюдали за животными со скалы. Каланы, на мой взгляд, являются интеллектуальными животными, которые понимают, что в заказнике их никто не обидит. За ними мы наблюдали с лодки с 5-10 метров", — приводит пресс-служба слова участника полевых работ Геннадия Волынца.

Согласно проведённым исследованиям, популяция ларг на острове Уташуд насчитывает 80 особей. Примерно столько же их обитало на острове и 10 лет назад. Также наблюдатели насчитали несколько десятков каланов или, как их еще называют, морских выдр.

"Благополучие популяций тюленей и каланов — следствие строго режима охраны Южно-Камчатского федерального заказника. Наши сотрудники круглый год следят за тем, чтобы животные не стали жертвой браконьеров", — сказала начальник научного отдела ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Дарья Паничева.

Она отметила, что теперь учёты морских млекопитающих на острове Уташуд планируется проводить ежегодно.

Ларга или пёстрая нерпа — вид тюленей, находящийся в близком родстве с обыкновенным тюленем и имеющий схожую внешность. Ларги, обитающие в Южно-Камчатском заказнике на острове Уташуд, относятся к популяции пятнистых тюленей, которая распространена в Южной Корее, в Приморье, на Курильских островах. По данным некоторых экспертов, данное лежбище является самым северным для этой формы тюленей и единственным на Камчатке. Уникальность лежбища на острове Уташуд заключается в том, что оно относится к классу поливидовых. Помимо ларги на нем регулярно встречаются обыкновенный тюлень (антур), кольчатая нерпа (акиба), обитают каланы, а в весенне-летний период лежбище посещают сивучи.