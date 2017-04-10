Станцию метро "Бухарестская" в Петербурге открыли после проверки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Станцию метро "Бухарестская" в Петербурге, которую закрывали из-за бесхозной коробки, открыли, сообщает Петербургский метрополитен.

Станция "Бухарестская" была закрыта на вход и выход в 20.05 из-за бесхозной коробки на платформе.

"В 20.47 станция "Бухарестская" открыта", — говорится в сообщении.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. По последним данным, в тяжелом состоянии находится четверо пострадавших, в состоянии средней степени тяжести — четверо, в удовлетворительном – 45.