Депутат рассказал, как сохранить Байкал

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сохранение любого природного объекта, в частности озера Байкал, требует волевых решений, заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"Если мы хотим сохранить какой-то объект, лес, озеро и так далее, это требует волевых решений", — сказал Николаев журналистам по результатам круглого стола "Подведение промежуточных итогов разработки приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал".

В рамках круглого стола парламентариями и представителями правительства РФ во второй раз обсуждался пакет проектов по сохранению и предотвращению загрязнения озера Байкал и прибайкальских территории, разработанный кабмином в рамках стратегического планирования по поручению президента РФ Владимира Путина.

Николаев пояснил, что имеются в виду определенные ограничения пользования объектами природных ресурсов. Депутат добавил, что волевые решения сложно принимаются и требуют серьезного государственного подхода.

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране Байкала и социально-экономическому развитию прилегающей территории рассчитана на 2012-2020 годы. В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение правительству разработать программы сохранения уникальных природных символов России, таких, как Волга, Байкал и Телецкое озеро. ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории" предусматривает модернизацию и реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения, а также строительство очистных сооружений и полигонов твердых бытовых отходов в регионах, расположенных на Байкальской природной территории.