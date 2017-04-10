В Татарстане начался экологический двухмесячник по очистке территорий

КАЗАНЬ, 10 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Более 450 нарушений природоохранного законодательства выявлено в Татарстане за первую неделю стартовавшего с 1 апреля санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий населенных пунктов, сообщает пресс-служба президента республики.

"Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев на совещании в правительстве напомнил, что в республике санитарно-экологический двухмесячник по очистке территорий населенных пунктов традиционно проходит с 1 апреля по 31 мая. За первую неделю двухмесячника было выявлено 459 нарушений природоохранного законодательства, составлено 288 протоколов, к ответственности привлечено 21 предприятие и организация, 63 должностных лица", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации министра, за неделю в республике выявлено 210 мест несанкционированного размещения отходов, 92 свалки ликвидировано. Только в первом массовом субботнике в республике, по данным регионального Минэкологии, приняли участие порядка 20 тысяч человек.

Абдулганиев сообщил, что в рамках проведения двухмесячника по очистке территорий совершаются авиаоблеты районов, действует общественная экологическая приемная, проводится конкурс на лучшее муниципальное образование в сфере экологической безопасности.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что важно не просто очистить территории населенных пунктов, муниципальных районов, всей республики от мусора и свалок, но и закрепить территории за предприятиями и организациями, что будет способствовать поддержанию чистоты не только в рамках двухмесячника, но и круглый год.

По мнению Минниханова, необходимо продолжать авиаоблеты муниципальных районов для выявления мест несанкционированного размещения отходов, а в тех случаях, где у надзорных служб не хватает полномочий, привлекать к работе правоохранительные органы, прокуратуру.-0-