Рано или поздно. Чем опасны зимние шины в теплую погоду и летние в холодную

МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости, Сергей Белоусов. Работники шиномонтажей широко раскрывают ворота перед сезонным наплывом клиентов. Однако погода в средних и северных широтах России, как всегда, заставляет автовладельцев задуматься: переходить на летнюю резину прямо сейчас или подождать более теплых дней и ночей? Чем чревата эксплуатация зимней резины в теплую погоду? А что будет, если "переобуться" как можно раньше?

Значительные колебания температур в середине российской весны — обычное дело. Днем припекает солнце, становится жарко, ранним утром и поздним вечером столбик термометра возвышается над нулем лишь на один-два градуса, а ночью лужи за пределами городов все еще покрываются тонкой корочкой льда. Согласно нашему законодательству весной в России можно ездить на любых шинах, не опасаясь штрафов. Критерии использования зимней и летней резины описаны только в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, пункт 5.5 Приложения №8 запрещает эксплуатацию транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения, только в течение трех летних месяцев. На фрикционных (читай — нешипованных) автолюбитель волен кататься хоть круглый год. Эксперты в один голос уверяют, что опасность на дорогах подстерегает как тех, кто уже "переобулся", так и тех, кто все еще отдает предпочтение зимним шинам.

Как сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Hankook Tyres, езда на шипованных шинах при плюсовой температуре увеличивает время реакции и отклика автомобиля на управляющие действия рулем, существенно удлиняется тормозной путь, машина раньше срывается в скольжение в поворотах. Кроме того, езда на такой резине чревата потерей шипов и снижением ресурса шины.

В жаркую погоду зимние шины теряют эластичность, что негативно скажется на сцепных свойствах в следующий зимний сезон и в том числе может привести к структурным разрушениям.

Фрикционные шины поведут себя еще хуже из-за более мягкого состава резины, единственное, что им не грозит, — это выпадение шипов. Кстати, в техрегламенте Таможенного союза оговорена минимальная остаточная глубина протектора зимних шин, равная четырем миллиметрам, но есть и оговорка: во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии. Для сухой дороги даже у зимней шины минимальная глубина протектора приравнена к летней для легковых машин — 1,6 мм.

В теплую погоду зимняя шина перегревается, и тормозной путь увеличивается, — утверждают в компании Pirelli. Согласно проведенным немецким клубом ADAC дорожным испытаниям, тормозной путь автомобиля с антиблокировочной системой (ABS) на сухом дорожном покрытии со скорости 100 км/ч при температуре +25 градусов по Цельсию в случае с зимними шинами оказался на 16 метров, или на 44%, длиннее, чем с летними.

Даже если автомобиль никуда не выезжал, жара может погубить зимние шины. За три недели высокая температура с большой вероятностью нарушит геометрию покрышек. Исправить это вы уже никак не сможете, резину придется выбросить, отмечают в Hankook.

Однако не стоит бежать в шиномонтаж сломя голову. Ощутимая потеря свойств зимних шин произойдет только при настоящей летней температуре — выше +20 градусов по Цельсию.

"В состав резиновой смеси протектора зимней шины, как правило, входит натуральный каучук, который прекрасно чувствует себя при низких температурах, но становится более мягким с каждым дополнительным градусом", — поясняет Александр Пархомчук, руководитель группы по технической поддержке клиентов компании Nokian Tyres.

Если же летние шины по тем или иным причинам уже оказались на автомобиле, эксплуатировать его следует предельно аккуратно. По словам Пархомчука, в состав летней резины вместо натурального каучука добавляют синтетический, а он отрицательных температур не любит.

"В сильный минус на снегу и льду машина превращается в снаряд для керлинга, если вообще сможет тронуться с места, — рассказывает представитель компании Hankook. — Но даже при нулевой температуре и на сухом асфальте резина "дубеет" и становится не только более твердой, но и более хрупкой, что может привести к образованию механических трещин на компонентах шины и невозможности ее дальнейшей эксплуатации. Кроме того, такая резина будет издавать больше шума от качения и тряски на мелких неровностях. Единственная положительная особенность "задубевшей" летней шины — улучшение топливной экономичности из-за снижения сопротивления качению".