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Общество

Рано или поздно. Чем опасны зимние шины в теплую погоду и летние в холодную

21:3910.04.2017
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Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости, Сергей Белоусов. Работники шиномонтажей широко раскрывают ворота перед сезонным наплывом клиентов. Однако погода в средних и северных широтах России, как всегда, заставляет автовладельцев задуматься: переходить на летнюю резину прямо сейчас или подождать более теплых дней и ночей? Чем чревата эксплуатация зимней резины в теплую погоду? А что будет, если "переобуться" как можно раньше?

Зимняя резина. Архивное фото
© Fotolia/ by-studio
ГД решает, как в проекте о штрафах за шины учесть климат в разных регионах
Значительные колебания температур в середине российской весны — обычное дело. Днем припекает солнце, становится жарко, ранним утром и поздним вечером столбик термометра возвышается над нулем лишь на один-два градуса, а ночью лужи за пределами городов все еще покрываются тонкой корочкой льда. Согласно нашему законодательству весной в России можно ездить на любых шинах, не опасаясь штрафов. Критерии использования зимней и летней резины описаны только в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Так, пункт 5.5 Приложения №8 запрещает эксплуатацию транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения, только в течение трех летних месяцев. На фрикционных (читай — нешипованных) автолюбитель волен кататься хоть круглый год. Эксперты в один голос уверяют, что опасность на дорогах подстерегает как тех, кто уже "переобулся", так и тех, кто все еще отдает предпочтение зимним шинам.

© РИА Новости. Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде

Как сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Hankook Tyres, езда на шипованных шинах при плюсовой температуре увеличивает время реакции и отклика автомобиля на управляющие действия рулем, существенно удлиняется тормозной путь, машина раньше срывается в скольжение в поворотах. Кроме того, езда на такой резине чревата потерей шипов и снижением ресурса шины.

В жаркую погоду зимние шины теряют эластичность, что негативно скажется на сцепных свойствах в следующий зимний сезон и в том числе может привести к структурным разрушениям.

Фрикционные шины поведут себя еще хуже из-за более мягкого состава резины, единственное, что им не грозит, — это выпадение шипов. Кстати, в техрегламенте Таможенного союза оговорена минимальная остаточная глубина протектора зимних шин, равная четырем миллиметрам, но есть и оговорка: во время эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии. Для сухой дороги даже у зимней шины минимальная глубина протектора приравнена к летней для легковых машин — 1,6 мм.

Работник шиномонтажной мастерской во время смены летней резины на зимнюю. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Когда менять шины и как не получить штраф за резину не по сезону
В теплую погоду зимняя шина перегревается, и тормозной путь увеличивается, — утверждают в компании Pirelli. Согласно проведенным немецким клубом ADAC дорожным испытаниям, тормозной путь автомобиля с антиблокировочной системой (ABS) на сухом дорожном покрытии со скорости 100 км/ч при температуре +25 градусов по Цельсию в случае с зимними шинами оказался на 16 метров, или на 44%, длиннее, чем с летними. 

Даже если автомобиль никуда не выезжал, жара может погубить зимние шины. За три недели высокая температура с большой вероятностью нарушит геометрию покрышек. Исправить это вы уже никак не сможете, резину придется выбросить, отмечают в Hankook.

Однако не стоит бежать в шиномонтаж сломя голову. Ощутимая потеря свойств зимних шин произойдет только при настоящей летней температуре — выше +20 градусов по Цельсию.

"В состав резиновой смеси протектора зимней шины, как правило, входит натуральный каучук, который прекрасно чувствует себя при низких температурах, но становится более мягким с каждым дополнительным градусом", — поясняет Александр Пархомчук, руководитель группы по технической поддержке клиентов компании Nokian Tyres.

© РИА Новости. Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской в Великом Новгороде

Если же летние шины по тем или иным причинам уже оказались на автомобиле, эксплуатировать его следует предельно аккуратно. По словам Пархомчука, в состав летней резины вместо натурального каучука добавляют синтетический, а он отрицательных температур не любит.

"В сильный минус на снегу и льду машина превращается в снаряд для керлинга, если вообще сможет тронуться с места, — рассказывает представитель компании Hankook. — Но даже при нулевой температуре и на сухом асфальте резина "дубеет" и становится не только более твердой, но и более хрупкой, что может привести к образованию механических трещин на компонентах шины и невозможности ее дальнейшей эксплуатации. Кроме того, такая резина будет издавать больше шума от качения и тряски на мелких неровностях. Единственная положительная особенность "задубевшей" летней шины — улучшение топливной экономичности из-за снижения сопротивления качению".

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