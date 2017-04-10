Поляки и россияне почтили память погибших в авиакатастрофе под Смоленском

БРЯНСК, 10 апр – РИА Новости. Траурные мероприятия, в которых приняла участие польская делегация, состоялись на месте падения польского авиалайнера в Смоленской области в седьмую годовщину трагедии, сообщила администрация российского региона.

"Сегодня в Смоленске проходят траурные мероприятия, приуроченные к седьмой годовщине авиакатастрофы польского самолета Ту-154М, унесшей жизни президента Польши Леха Качиньского и других представителей высшей государственной власти, армии, духовенства и общественных организаций Республики Польша", — говорится в сообщении.

Представители власти, духовенства, общественных организаций возложили цветы и венки к памятному камню у аэродрома "Северный". На месте трагедии состоялся молебен, после которого участники церемонии зажгли поминальные свечи, возложили венки, почтив память жертв авиакатастрофы.

Польскую делегацию представляли посол республики в РФ Влодзимеж Марчиняк, директор канцелярии министра культуры и национального наследия Михал Гурас, советник президента Тадеуш Дешкевич, заместитель директора департамента культурного наследия за рубежом и военных потерь Дорота Янишевска-Якубяк, руководитель консульского агентства Польши в Смоленске Иоанна Стшельчик, говорится в сообщении.

Участники делегации также побывали в Катыни, где провели памятные мероприятия на православном кладбище и польском военном кладбище, а также посетили музей Мемориального комплекса "Катынь".