Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в метро
16:3910.04.2017
(обновлено: 16:41 10.04.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Самочувствие последнего пострадавшего от взрыва в метро Петербурга, который до этого находился в крайне тяжелом состоянии, улучшилось, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Нет, не намерен(а) поддаваться страху
Да, но вынужден(а) ездить на нем
Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
Я вообще не пользуюсь метро
"По состоянию на 13.00 10 апреля из группы крайне тяжелого состоянии в тяжелую группу был переведен последний пострадавший… В тяжелом состоянии находится четверо пострадавших, средней тяжести четверо, удовлетворительно 45. Количество пострадавших, переведенных на амбулаторное лечение, составляет 29 человек", — сообщила она в своем микроблоге в Twitter
.
Ранее в понедельник Митянина сообщала также, что тела погибших при взрыве в метро Петербурга выданы родственникам для захоронения.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.