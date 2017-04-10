Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (497)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Самочувствие последнего пострадавшего от взрыва в метро Петербурга, который до этого находился в крайне тяжелом состоянии, улучшилось, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 13.00 10 апреля из группы крайне тяжелого состоянии в тяжелую группу был переведен последний пострадавший… В тяжелом состоянии находится четверо пострадавших, средней тяжести четверо, удовлетворительно 45. Количество пострадавших, переведенных на амбулаторное лечение, составляет 29 человек", — сообщила она в своем микроблоге в Twitter

Ранее в понедельник Митянина сообщала также, что тела погибших при взрыве в метро Петербурга выданы родственникам для захоронения.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>