В Петербурге после проверки открыли станцию метро "Международная"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Станцию метро "Международная" в Петербурге, которую закрывали из-за бесхозной коробки, открыли; опасных предметов не обнаружено, сообщает петербургский метрополитен.

Станция "Международная" была закрыта на вход и выход в 14.27 из-за бесхозной коробки в вестибюле.

"В 15.07 станция "Международная" открыта. Опасных предметов не обнаружено", — говорится в сообщении.

Неделю назад, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт — по данным СК РФ, взорвал себя террорист-смертник Акбаржон Джалилов. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист. В больницах остается более 50 человек из числа пострадавших.