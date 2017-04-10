Власти Москвы опубликовали график первой волны сноса пятиэтажек

МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Департамент строительства Москвы опубликовал график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения на 2017 год, в который включены 63 жилых дома, говорится в сообщении департамента.
В нем добавляется, что из них в первом квартале 2017 года уже демонтированы 11 домов: это 9 домов за счет средств горбюджета, и два — по инвестиционным контрактам.
Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6 миллионов 339,6 тысячи квадратных метров.
Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.