Власти Москвы опубликовали график первой волны сноса пятиэтажек

МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Департамент строительства Москвы опубликовал график сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения на 2017 год, в который включены 63 жилых дома, говорится в сообщении департамента.

"На сегодняшний день в Москве осталось снести 65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Утвержден график их сноса на 2017 год. В него включено 63 жилых дома "сносимых" серий, из них за счет средств горбюджета – 49 домов, по инвестиционным контрактам — 14 домов", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что из них в первом квартале 2017 года уже демонтированы 11 домов: это 9 домов за счет средств горбюджета, и два — по инвестиционным контрактам.

Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения с начала программы составлял 1722 дома, площадью 6 миллионов 339,6 тысячи квадратных метров.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.