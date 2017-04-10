Российские звезды выступят на фестивале "Моя альтернатива"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В рамках форума "Здоровье нации – основа процветания России" пройдет молодежный фестиваль "Моя альтернатива".

С 19 по 21 апреля в Гостином дворе любой желающий может принять участие в различных спортивных соревнования или поддержать участников конкурса.

Главным событием фестиваля станет торжественный концерт телеканала Муз-ТВ, посвященный чествованию финалистов и победителей конкурса, в котором примут участие группы Градусы, Банд'Эрос, 5sta Family, Стас Костюшкин, Mc Doni, Катя Лель, Алла Рид и другие артисты.

Цель конкурса "Моя альтернатива" – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни и занятию спортом. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c президентским распоряжением от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного общественной организацией "Российский Союз Молодежи".