В Госдуме выступили против законопроекта Милонова о регулировании соцсетей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал законопроект депутата Виталия Милонова о регулировании социальных сетей труднореализуемым и подчеркнул, что реализация этой инициативы отбросит РФ в число стран третьего мира в части регулирования интернета и защиты прав граждан.

Ранее Милонов внес на рассмотрение парламента законопроект, который, в частности, вводит обязанность пользователей при регистрации в социальных сетях предоставлять паспортные данные. Проект закона также устанавливает запрет на регистрацию в социальных сетях детей до 14 лет. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на использование социальных сетей с целью организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий.

"С учетом общественного резонанса и внимания СМИ к этой теме подобные идеи, к сожалению, будут множиться как грибы. Сама по себе инициатива труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы", — сказал Левин журналистам.

Он отметил, что сеть трансгранична и невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого ни хотелось." Техническое исполнение законопроекта представляется труднореализуемым и потребует значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли", — подчеркнул глава комитета.

По словам Левина, сегодня в интернете, в социальных сетях в частности, российским законодательством уже определен список существующих ограничений, которые налагаются на распространение противоправного контента, в том числе на пропаганду экстремизма и побуждение к суициду.

"Что касается детей, то у нас действует закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Надо не плодить новые законы, а повышать эффективность исполнения уже действующих", — считает он.

Глава комитета также напомнил, что доступ в сеть на сегодняшний день и так осуществляется с использованием данных гражданина. "При приобретении сим-карты необходимо предоставить паспорт, при подключении домашнего интернета заключается договор между пользователем и оператором, при использовании публичных точек wi-fi необходимо пройти процедуру верификации", — сказал Левин.

Сегодня Россия является во многом примером по защите прав пользователей, наш опыт внимательно изучают в передовых странах и находят его вполне успешным, добавил парламентарий.

"Реализация же инициативы депутата Милонова отбросит нас в число стран третьего мира в части регулирования интернета и защиты прав граждан", — убежден глава комитета ГД.

"Считаю, что детей и подростков, подавляющее большинство которых ежедневно пользуются интернетом, надо не ограничивать, а готовить к вызовам, встречающимся в сети. Ключевую роль в этом играют родители, так как именно они в большинстве случаев предоставляют своим детям гаджеты для пользования интернетом, зарегистрированные на них самих", — отметил Левин.

Он обратил внимание на то, что именно у родителей есть возможность ограничить доступ их детей к смартфону или планшету, использовать различные сервисы защищенного интернета, детского интернета, следить за тем, какими порталами интересуется их ребенок, и в случае необходимости проводить разъяснительные беседы, которые бы позволили детям понять, что в использовании сети есть не только преимущества, но и угрозы.