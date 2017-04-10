Серая почта: на письмах от управляющей компании оказались фальшивые марки

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Антон Размахнин. Почта России изъяла более 550 заказных писем, отправленных владельцам квартир столичной управляющей компанией. Марки, которые были наклеены на эти письма, оказались фальшивыми. О подробностях и последствиях скандала — в материале РИА Новости.

Подлинник за рубль, подделка за сто

Сотрудники службы безопасности "Почты России" пресекли мошенническую схему и изъяли из доставки более 550 "серых" заказных писем, отправленных собственникам жилья одной из крупных столичных управляющих компаний, сообщила пресс-служба корпорации. На письмах были наклеены фальшивые марки достоинством от 25 до 100 рублей.

"Опасаясь разоблачения, мошенники пошли на хитрость, — рассказал РИА Новости представитель "Почты России". — Поверх фальшивых марок номиналом по 25, 50 и 100 рублей они доклеивали на необходимую для пересылки заказного письма сумму настоящие марки стоимостью в один, три и пять рублей. Таким образом, из почти 50 тысяч рублей, которые необходимо было заплатить за отправку писем клиентам, на 47 тысяч управляющая компания использовала фальшивые знаки почтовой оплаты, причинив значительный ущерб государству".

Фигурантом скандала, по словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, стала управляющая компания "ВК Комфорт". Она основана в 2009 году и управляет несколькими десятками столичных многоэтажек от эконом- до бизнес-класса. "Все материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения", отметили в "Почте России".

К отправителю претензий нет

"Мы действительно отправляем корреспонденцию через отделение "Почты России", — сообщил РИА Новости Михаил Загвоздин, директор по маркетингу компании "ВК Комфорт". — Отправка писем от нашей организации происходит достаточно регулярно и доходит до 500-600 писем в месяц. Каждый раз процедура отправки стандартна: наши сотрудники передают в почтовое отделение № 107078 заклеенные конверты с адресами без марок. Это важно. Марки на конверты клеят на почте. После подготовки отправки и формирования реестра сотрудниками почты мы оплачиваем стоимость услуг по предъявляемым нам чекам. На все отправки, в том числе и на самую последнюю по времени, у нас есть все подтверждающие отправку документы. На данный момент никаких официальных претензий от "Почты России" в наш адрес не поступало".

Как бы то ни было, до адресатов уведомления обязательно дойдут, заверили сотрудники компании.

Кто оказался "автором" фальшивых марок — пока непонятно. Возможно, внутреннее расследование "Почты России" приведет к одному из сотрудников корпорации. Так или иначе, ответственность за изготовление и использование фальшивых почтовых марок — только административная.

"Статья 13.10 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей с конфискацией средств изготовления поддельных государственных знаков почтовой оплаты или международных ответных купонов, — рассказывает руководитель уголовной практики адвокатского бюро BMS Law Firm Тимур Хутов. — Должностным лицам грозит штраф от 3000 до 4000 тысяч рублей с конфискацией средств изготовления; юридическим лицам — от 30 000 до 40 000 рублей, опять же с конфискацией".

Ранее за изготовление фальшивых марок существовала и уголовная ответственность, напоминает юрист. Однако эта норма была отменена почти 20 лет назад. В прошлом году была совместная инициатива Минкомсвязи и "Почты России" о возвращении уголовной ответственности за изготовление и использование фальшивых почтовых марок. Однако до настоящего времени изменений нет.

Борьба с "неучтенкой"

Между тем фальшивые марки, как и другая "серая" корреспонденция, — настоящая головная боль для почтовиков. В 2016 году ущерб от пересланных "Почтой России" писем, за которые не было заплачено, составил три миллиарда рублей, а в 2015 году эта цифра была почти вдвое больше — 5,8 миллиарда рублей! Уменьшение ущерба — результат мощной кампании по борьбе с "почтовыми зайцами". В рамках этой программы крупные клиенты переводятся на прямую сдачу отправлений в сортировочные центры, количество точек по приему письменной корреспонденции от организаций уменьшается, а входной контроль ужесточается. Все письма, поступающие в сортировочные центры, подвергаются тотальному пересчету.

Такими методами удалось сократить оборот "серых" писем более чем вдвое. И все равно это 154 миллиона писем в год, или 18% от общего годового объема.

Вообще, проблема фальшивых почтовых марок так же стара, как и сами почтовые марки. Первые фальшивки — так называемые "веронские" — появились еще в 1853 году (через 13 лет после появления первой в мире почтовой марки). Как и денежные знаки, марки защищены от подделок — хотя, разумеется, слабее купюр. Однако и в прошлом, и по сей день фальшивые марки наносят достаточно сильный ущерб государству и особенно почтовым службам.