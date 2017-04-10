Мизулина назвала вопиющим изъятие шестерых детей у глухонемой матери

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Случай с глухонемой свердловчанкой, у которой органы опеки без объяснения причин изъяли шестерых детей, вопиющий, но далеко не единичный; для предотвращения таких инцидентов необходимо в корне пересмотреть семейное законодательство, в первую очередь, в области полномочий органов опеки, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

Как сообщалось ранее, по данным местных СМИ, у глухонемой жительницы Алапаевска по решению суда изъяли шесть детей и поместили их в детдом. При этом, как отмечали СМИ, на заседаниях отсутствовал сурдопереводчик, а потому женщина не могла понять, о чем идет речь.

"Случай вопиющий, но, к сожалению, далеко не единичный. Ежедневно в России из семей под разными предлогами изымается 159 детей. Сколько из них разлучаются с родителями при наличии реальных на то оснований — действительной угрозы жизни и здоровью ребенка?" — заявила Мизулина, которую цитирует ее пресс-служба.

Сенатор считает, что "идеология отобрания детей вряд ли применяется к семьям чиновников". По мнению Мизулиной, чтобы "простые россияне" могли защититься от этой идеологии, необходимо "в корне пересматривать" семейное законодательство, прежде всего, в части полномочий органов опеки, а также развивать правозащитные родительские центры.