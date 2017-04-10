Депутат ГД: проект Милонова о соцсетях может только оттолкнуть молодежь

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Законопроект о правовом регулировании работы социальных сетей, внесенный в ГД депутатом Виталием Милоновым, ни с кем не обсуждался, такая инициатива вредна и только оттолкнет молодежь, излишние запретительные меры приведут к появлению иных способов коммуникации, а потому они недейственны, считает член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (ЕР).

Милонов внес в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей, следует из электронной базы данных палаты. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

"Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции "Единая Россия". Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях — это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации. Как правило, меры подобного рода требуют тщательной проработки, всестороннего обсуждения, в том числе и с подрастающим поколением", — цитирует Ревенко пресс-служба "Единой России".

По его мнению, в России "достаточно ограничений" в вопросе распространения информации. "В интернете запрещены пропаганда терроризма и суицидов, детская порнография, распространение наркотиков. Это все то, что в принципе запрещено в нашем обществе. И это работает. Считаю эту инициативу вредной, так как она способна только оттолкнуть молодежь. Нужно идти в соцсети и уметь там открыто и аргументированно разговаривать", — заключил Ревенко.