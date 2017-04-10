"Тотальный диктант" в 2017 году написали более 200 тысяч человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. "Тотальный диктант" в 2017 году написали более 200 тысяч человек, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции по итогам акции.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

"В акции приняли участие 200 234 человека", — сказала Ребковец.

По ее словам, в России диктант написали 157 тысяч человек, за рубежом — порядка 17 тысяч. Еще 22 тысячи человек приняли участие в акции онлайн, написав диктант на сайте. Кроме того, более двух тысяч иностранцев написали адаптированный тест TruD. Ребковец отметила, что впервые к акции присоединились жители Бангладеш, Исландии, Гватемалы и Нигерии.

Она также напомнила, что несколько площадок было организовано вне городов, например, на авиарейсах и в поездах. Так, 45 человек написали в диктант в автобусе по маршруту Симферополь — Алушта.