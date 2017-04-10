Организаторы "Тотального диктанта" ждут возобновления участия Украины
12:5210.04.2017
(обновлено: 12:54 10.04.2017)
14402
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Организаторы "Тотального диктанта" выразили надежду, что в будущем украинские города снова смогут принимать участие в акции.
"Русский язык для нас не имеет границ. И очень жаль, что в украинских городах диктант написать не смогли. Надеемся, что в будущем эта ситуация исправится", — сказала руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции, посвященной итогам акции.
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой, мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность оценить любому желающему свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант-2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к медийной личности.
В Новосибирски желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета, как одной одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта-2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта-2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта-2017" в Москве читала вице-мисс мира 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.
Ранее стало известно, что жители Украины не смогли написать "Тотальный диктант". В субботу с утра радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", блокировали представительство Россотрудничества в Киеве, сорвав там диктант по русскому языку. По данным местных СМИ, также радикалы заблокировали и сорвали диктант в Николаеве.
Однако, по словам Ребковец, в Донецкой и Луганской республиках "Тотальный диктант" написали порядка трех тысяч человек.