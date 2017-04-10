США
10.0410 апреля12:33МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Пострадавшие и семьи погибших в петербургском метро получат 40,5 млн рублей

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (493)
12:1710.04.2017
(обновлено: 12:18 10.04.2017)
0870
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонда 40,5 миллиона рублей на материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве в метро, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Боитесь ли вы спускаться в метро после трагедии в Петербурге?
Результаты
Боитесь ли вы спускаться в метро после трагедии в Петербурге?

  • 46.2%

    Нет, не намерен(а) поддаваться страху

  • 20.7%

    Да, но вынужден(а) ездить на нем

  • 5.9%

    Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта

  • 27.3%

    Я вообще не пользуюсь метро
Все опросы
Голосовать
Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко из резервного фонда семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, по 500 тысяч рублей будет выплачено получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, по 250 тысяч рублей — получившим травмы легкой степени тяжести.

"Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 40,5 миллиона рублей на предоставление материальной помощи членам семей (родственникам) погибших и гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в результате взрыва, за счет средств, предусмотренных статьей расходов "Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга", — говорится в подписанном губернатором документе.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Россия скорбит: акции в память о погибших в петербургском метро
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве держат флаг Санк-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
Цветы в руках участника акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции Вечер памяти зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники акции Вместе против террора в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Семен Апасов
Перейти в фотобанк
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции и участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв теракта в метро у станции Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
/

 

 

 

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена