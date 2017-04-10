Пострадавшие и семьи погибших в петербургском метро получат 40,5 млн рублей

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (493)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонда 40,5 миллиона рублей на материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве в метро, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко из резервного фонда семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, по 500 тысяч рублей будет выплачено получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, по 250 тысяч рублей — получившим травмы легкой степени тяжести.

"Комитету финансов Санкт-Петербурга выделить комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 40,5 миллиона рублей на предоставление материальной помощи членам семей (родственникам) погибших и гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в результате взрыва, за счет средств, предусмотренных статьей расходов "Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга", — говорится в подписанном губернатором документе.

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