Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам вакцинации

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора накануне европейской недели иммунизации 10-24 апреля проведут всероссийскую "горячую линию" по вопросам вакцинопрофилактики, сообщает ведомство.

"В период с 10 по 24 апреля специалисты-эпидемиологи Роспотребнадзора проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, Национального календаря прививок и иммунизации по эпидпоказаниям, профилактике вакциноуправляемых инфекций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты огромные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации по кори и краснухе в странах Европейского региона, в России путем проведения дополнительных мероприятий по иммунизации населения, в том числе детей, в 2015-2016 годах удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по кори и достигнуть самых низких показателей заболеваемости краснухой за все годы наблюдения", — сообщил Роспотребнадзор.