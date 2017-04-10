Минтруд заявил о сокращении числа безработных за неделю

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Численность зарегистрированных безработных за неделю снизилась в России на 0,9%, сообщает Минтруд России.

"С 29 марта по 5 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9 % и составила 902 686 человек", — говорится в сообщении.

По данным министерства, годом ранее этот показатель составлял 1 060 829 человек

Отмечается, что снижение численности безработных граждан произошло в 68 регионах. Наибольшее снижение отмечается в Астраханской, Омской, Курской, Тульской, Ростовской, Волгоградской областях, республиках Тыва, Дагестан, Бурятия, Крым, добавили в ведомстве.

Однако, по данным Минтруда, в 15 регионах отмечен рост численности безработных граждан, наиболее заметный рост численности безработных произошел в Чукотском автономном округе, Кировской и Смоленской областях, Еврейской автономной области.