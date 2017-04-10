В Тверской области объявили штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Спасатели объявили на четыре дня штормовое предупреждение в Тверской области, где в результате подъема реки Обша может оказаться подтоплен город Белый, сообщает региональное управление МЧС.

Город Белый расположен в 294 километрах от Твери, в 20 километрах — от границы со Смоленской областью. Население, по данным на 2016 год, составило более 3,3 тысячи человек.

"Штормовое предупреждение с 10 по 13 апреля… На 10 апреля и в последующие трое суток в реке Обша – городе Белый Тверской области ожидается подъем уровней воды до опасной отметки – 800 сантиметров над нулём поста, выход воды на пойму, подтопление огородов, подход воды к жилым домам", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в управлении МЧС области, на данный момент эвакуация населения не планируется.

"На утро понедельника подъем — 758 сантиметров, еще 42 сантиметра запас есть. Сегодня подъема воды не ожидается", — сказал представитель управления МЧС.

При этом, по данным местного гидрометцентра, 11 апреля в регионе прогнозируются ливни.