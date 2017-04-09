Жильцов пострадавшего от взрыва дома в Таганроге разместят в пансионате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Жильцов пострадавшего от взрыва пятиэтажного дома в Таганроге, в результате которого один человек погиб и еще двое пострадали, разместят в пансионате "Тополек", сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Сейчас все жильцы дома в количестве 64 человек размещены в детском саду, который находится по соседству. После этого они будут направлены в пункты временного размещения, который организуется в пансионате "Тополек". Такое решение приняли на комиссии по ЧС, она только что завершилась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия находится руководство регионального и городского МВД и представители правительства Ростовской области.

В результате взрыва в больнице скончалась девушка 1996 года рождения, еще двое пострадали. По словам представителя МЧС, возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после взрыва в одной из квартир, два человека пострадали, один погиб, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа.