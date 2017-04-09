Поезда на Белорусском направлении МЖД курсируют по расписанию

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Завершены восстановительные работы на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления Московской железной дороги, поезда курсируют по расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.

"Железнодорожники завершили восстановительные работы на перегоне Фили – Кунцево-1 Белорусского направления МЖД, и с 05.46 он был открыт для движения. Поезда курсируют согласно расписанию", — говорится в сообщении.

Центральная пригородная пассажирская компания также сообщила, что движение поездов на участке Фили — Кунцево открыто. "Принимаются все возможные меры для нормализации графика движения электропоездов", — добавили в ЦППК.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, два вагона электрички и два вагона поезда дальнего следования сошли с рельсов. Министерство опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что среди пострадавших есть иностранцы. Белорусская железная дорога опубликовала список из восьми человек, пострадавших при столкновении поездов.