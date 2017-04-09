В Екатеринбурге откроют мемориальную доску Эрнсту Неизвестному

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Мемориальная доска в честь знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного будет установлена в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Автор мемориальной доски – пермский скульптор Алексей Залазаев, который изобразил художника в мастерской в окружении "Масок Скорби" – скульптурных композиций в память о жертвах политических репрессий, ставших своеобразной визитной карточкой Неизвестного.
Последней его работой стал памятник Сергею Дягилеву, установленный в Перми. Среди наиболее известных работ скульптора — композиция "Древо Жизни" в Москве, монумент "Дружба детей мира" в лагере "Артек" в Крыму.
Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа 2016 года в Нью-Йорке.