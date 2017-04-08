Алиханов встретился с детьми, которых вернули приемные родители

КАЛИНИНГРАД, 8 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов встретился с семью детьми, которых вернули в органы опеки приемные родители из Калининграда, сообщила пресс-служба главы региона.

Как ранее сообщалось, приемные родители из Калининграда, которые переехали в Москву в 2015 году, вернули в органы опеки столицы семерых детей, объяснив это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"В Калининградской области ребят ждали и подготовили для них квартиру в Центре помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, "Наш дом", где они, как и раньше, будут жить все вместе, на время реабилитации и поиска новых родителей. Для этой семьи мы готовы предоставить дом в одном из муниципалитетов, чтобы ребятам и их новым родителям можно было выстраивать свою жизнь в комфортных условиях", — сказал Алиханов.

Он отметил, что держит ситуацию, в которую попали дети, на личном контроле, к вопросу поиска новой семьи для них региональные власти будут подходить с особой тщательностью.

По данным регионального министерства социальной политики, родители, которые воспитывали двоих собственных детей, в 2013 году взяли на воспитание четверых детей из Калининградской области. В 2015 году семья приняла на воспитание еще троих детей из Петрозаводска. За это время нарушений прав и интересов детей выявлено не было.

Калининградская областная прокуратура уже проводит проверку по факту возврата опекунами детей. СК также проверит правомерность действий или бездействия должностных лиц калининградского министерства социальной политики при передаче детей под опеку, а также исполнение должностными лицами обязанностей по контролю условий проживания детей в приемной семье.