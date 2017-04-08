Все семь детей, возвращенных опекунами, прибыли в Калининград

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Все семеро детей, которых приемные родители вернули в органы опеки Москвы, прилетели в Калининград, где их ждут новые приемные родители, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что приемные родители из Калининграда, которые переехали в столицу в 2015 году, вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня. Ситуация находится на личном контроле врио губернатора Антона Алиханова.

По информации регионального министерства соцполитики, семья, в которой воспитывались двое собственных детей, в 2013 году взяла на воспитание четверых детей из Калининградской области. В 2015 году семья приняла на воспитание еще троих детей из Петрозаводска. За это время нарушений прав и интересов детей выявлено не было.