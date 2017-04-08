В Тульской области стартовал месячник благоустройства

ТУЛА, 8 апр — РИА Новости. Месячник благоустройства стартовал в субботу в Тульской области; губернатор Алексей Дюмин принял участие в субботнике на пустующем стадионе "Химик" в поселке Ленинском, к сентябрю этот спортивный объект будет готов принять местных любителей спорта и здорового образа жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, в ходе сегодняшнего субботника жители всех муниципальных образований Тульской области приводили в порядок парки, скверы, центральные улицы, дворы, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения. Месячник благоустройства также поддержали крупные промышленные предприятия, коммерческие организации, предприниматели.

"Губернатор принял участие в субботнике в посёлке Ленинском на территории Большой Тулы. Глава региона вместе с жителями и представителями правительства региона благоустраивал стадион "Химик", — сказал собеседник агентства.

По его словам, решение Дюмина приехать в субботник на стадион вызвано обращением местной жительницы, рассказавшей, что на "Химике" уже три года не проводится никаких работ: торчат железные конструкции, валяются спиленные части деревьев, не убирается мусор.

"Мы уже начали приводить стадион в порядок. Сегодня здесь будут опилены деревья, демонтированы старые ограждения на хоккейной коробке, и, конечно, вывезен мусор", — цитируют в правительстве слова Дюмина.

Муниципальные власти запланировали на стадионе работы по выравниванию футбольного поля, восстановлению трибун и подтрибунных помещений, благоустройству хоккейной коробки, асфальтированию беговых дорожек. Кроме того, будет восстановлены освещение, площадка для занятия баскетболом и волейболом.

"Предстоит выполнить большой объем работ. Уже к сентябрю стадион будет приведён в порядок. Развитие и поддержка спорта – это одна из приоритетных задач", — сказал Дюмин.

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