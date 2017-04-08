Собянин о Гречко: его полёты в космос стали вехами в истории космонавтики

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Георгия Гречко.

"Полёты бортинженера Георгия Михайловича Гречко к звёздам, его выход в открытый космос стали вехами в истории отечественной космонавтики. С невероятным энтузиазмом Георгий Михайлович занимался популяризацией знаний о космосе, прививал современникам любовь к планете Земля", — сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в субботу.

По словам Собянина, "ушёл из жизни человек героической судьбы и огромного обаяния, посвятивший свою жизнь космосу и внёсший большой вклад в исследование и освоение космического пространства". Собянин добавил, что "светлая память о Георгии Михайловиче Гречко навсегда сохранится в сердцах его коллег и друзей".

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году закончил с отличием Ленинградский механический институт, с 1966 года — в отряде космонавтов. С 11 января по 9 февраля 1975 года совместно с Алексеем Губаревым совершил свой первый полет на космическом корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. Второй полет он совершил с декабря 1977 по март 1978, третий — с 17 по 26 сентября 1985 года.

Гречко был ведущим телепрограммы "Этот фантастический мир" с 1977 по 1990 годы. Кандидат технических наук. Награжден тремя орденами Ленина, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина" и другими.