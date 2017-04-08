Музей Катынь ответил на обвинения в ложных данных о погибших красноармейцах

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Данные о числе погибших в польском плену красноармейцев, представленные на стендах мемориального комплекса "Катынь", основаны на результатах исследований ведущих российских ученых, заявила пресс-служба Государственного центрального музея современной истории России, филиалом которого является "Катынь".

Ранее польский МИД выразил недовольство этими стендами, назвав информацию на них недостоверной: данные якобы завышены в несколько раз.

В музее пояснили, что информация на стендах опирается, в частности, на работы завкафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессора, доктора исторических наук Геннадия Матвеева. Согласно его исследованиям, в польском плену могло умереть в общей сложности от 25 до 28 тысяч человек.

Также в сообщении отмечается, что польская сторона не отрицает сам факт массовой гибели красноармейцев в плену, а возмущается якобы недостоверными цифрами.

Недовольство Варшавы также вызвало то, что стенды со сведениями о погибших красноармейцах якобы были размещены на польском военном кладбище. Как подчеркивает музей, это не соответствует действительности.

Стенда расположены на общей площадке перед входом на российскую и польскую части мемориального комплекса, где традиционно размещаются выставочные проекты. Выставка, о которой идет речь, создана на основе сборника документов "Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 годах", поясняет пресс-служба.

В музее добавили, что на территории комплекса "Катынь" находятся захоронения не только польских, но и советских граждан — жертв политических репрессий. Поэтому мемориал является местом, куда могут прийти родственники всех репрессированных граждан, чтобы почтить память своих близких.