Премьер Эстонии возложил в Петербурге цветы в память о жертвах теракта

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (491)

ТАЛЛИН, 8 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, находящийся в субботу с визитом в Петербурге, возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.

Как сообщил премьер на своей странице в социальной сети Facebook, сразу после прибытия в Петербург он отправился к станции метро "Технологический институт", где возложил цветы к импровизированному мемориалу в память о жертвах недавнего теракта.

"Учитывая произошедшую накануне в Стокгольме террористическую атаку, этот жест приобрел более широкий смысл. В современном мире, к сожалению, по-прежнему живут те, кто хочет нести собой разрушения и боль, которые хотят посеять страх среди мирного населения. Я выражаю самые глубочайшие соболезнования семьям и любимым тех, кто погиб в результате всех террористических атак", — написал Ратас.

В Петербурге премьер принимает участие в мероприятии, посвященном 100-летию Эстонской республики, которое будет отмечаться в 2018 году. Он посетит богослужение и концерт в честь столетия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Столетие манифестации отмечается в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге. В церкви будет открыта доска в память о манифестации.

После богослужения, которое совершит архиепископ эстонской лютеранской церкви Урмас Вийльма, с речью выступит Ратас. Свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. Пресс-служба правительства отмечает, что никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано.