Сенатор Серебренников: Гречко поднимал авторитет России
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Космонавт Георгий Гречко был из тех, кого знала вся страна, кто причастен к созданию авторитета как космической отрасли, так и всей страны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко
скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"Сейчас полеты в космос стали уже обыденностью, мы уже не так пристально следим за каждым запуском пилотируемых кораблей. Но Георгий Гречко был тем космонавтом, которого знала вся страна. Он являлся гордостью России, тем, кто создал ее авторитет, авторитет российской космической области", — сказал РИА Новости Серебренников.
По его словам, кончина Гречко — это большая потеря не только для отряда космонавтов, но и для всей страны.
"Он внес очень большой, серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики, в создание того душевного подъема, который дарили стране космонавты", — сказал сенатор.
Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
В 1941 году за неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации.
В 1955 году Гречко с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
Члены советско-индийских космических экипажей во время подготовки к совместному космическому полету.
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Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
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