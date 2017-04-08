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Общество

Сенатор Серебренников: Гречко поднимал авторитет России

15:4108.04.2017
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Космонавт Георгий Гречко был из тех, кого знала вся страна, кто причастен к созданию авторитета как космической отрасли, так и всей страны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

55-летие начала космической эры человечества в Петропавловской крепости
© РИА Новости. Игорь Руссак
Умер космонавт Георгий Гречко
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Сейчас полеты в космос стали уже обыденностью, мы уже не так пристально следим за каждым запуском пилотируемых кораблей. Но Георгий Гречко был тем космонавтом, которого знала вся страна. Он являлся гордостью России, тем, кто создал ее авторитет, авторитет российской космической области", — сказал РИА Новости Серебренников.

По его словам, кончина Гречко — это большая потеря не только для отряда космонавтов, но и для всей страны.

"Он внес очень большой, серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики, в создание того душевного подъема, который дарили стране космонавты", — сказал сенатор.

Георгий Гречко: легенда космонавтики
Дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Владимир Джанибеков и Георгий Гречко после возвращения на Землю на космическом корабле Союз Т-13
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье служащего. Детские и школьные годы провел в Ленинграде.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко во время встречи с родными в Звездном городке после возвращения из космического полета
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В 1941 году за неделю до начала Великой Отечественной войны родители отправили его на каникулы к бабушке на Украину. Два года провел в оккупации.
Члены экипажа космического корабля Союз Т-14: исследователь Александр Волков, командир корабля Владимир Васютин и бортинженер Георгий Гречко
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В 1955 году Гречко с отличием Ленинградский военно-механический институт (Военмех). Дипломный проект защитил в конструкторском бюро Королева.
Экипаж космического корабля Союз Т-14: командир корабля Владимир Васютин, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Георгий Гречко и космонавт-исследователь Александр Волков
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Гречко участвовал в запуске первого в мире искусственного спутника Земли.
Бортинженер космического корабля Союз-17 Георгий Михайлович Гречко
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В мае 1966 года Георгий Гречко был зачислен в 731-й отдел (отряд космонавтов).
Космонавты Георгий Гречко, Александр Волков и Владимир Васютин. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Георгий Гречко прошел полный курс общекосмической подготовки. Он входил в состав дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-9" в 1970 году, и при полете "Союза-12" в 1973 году.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко во время интервью
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Свой первый космический полет Георгий Гречко совершил 10 января — 9 февраля 1975 года.
Члены советско-индийского космического экипажа
© Александр Моклецов
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Второй полет Гречко прошел 10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года.
Советско-индийский космический экипаж во время тренировки
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В дальнейшем Георгий Гречко проходил подготовку к международным полетам в космос. В 1984 году он был в составе дублирующего советско-индийского экипажа при полете космического корабля "Союз Т-11".
Экипаж космического корабля Союз Т-13 перед стартом
© РИА Новости. Александр Моклецов
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В свой третий космический полет Гречко отправился 17 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля "Союз Т-14".
Члены советско-индийских космических экипажей в период подготовки к совместному космическому полету
© РИА Новости. Александр Моклецов
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Члены советско-индийских космических экипажей во время подготовки к совместному космическому полету.
Георгий Михайлович Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества
© РИА Новости. Пранц
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Георгий Гречко общается с участниками Всесоюзной недели науки, техники и производства для детей и юношества.
Летчики-космонавты Владимир Джанибеков и Георгий Гречко после приземления
© РИА Новости
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Одновременно с научной и инженерной деятельностью Гречко занимался общественной работой. Был председателем Федерации горнолыжного спорта СССР и председателем Федерации автоспорта СССР.
Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке Они были первыми в Москве
© РИА Новости. Антон Белицкий
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Космонавт Георгий Гречко рассказывает об одном из экспонатов на выставке "Они были первыми" в Москве.
Летчик-космонавт Георгий Гречко и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий СергеЙ Шойгу в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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С 1979 по 1990 год Георгий Гречко вел программу "Этот фантастический мир".
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