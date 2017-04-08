Сенатор Серебренников: Гречко поднимал авторитет России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Космонавт Георгий Гречко был из тех, кого знала вся страна, кто причастен к созданию авторитета как космической отрасли, так и всей страны, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Сейчас полеты в космос стали уже обыденностью, мы уже не так пристально следим за каждым запуском пилотируемых кораблей. Но Георгий Гречко был тем космонавтом, которого знала вся страна. Он являлся гордостью России, тем, кто создал ее авторитет, авторитет российской космической области", — сказал РИА Новости Серебренников.

По его словам, кончина Гречко — это большая потеря не только для отряда космонавтов, но и для всей страны.

"Он внес очень большой, серьезный вклад в развитие отечественной космонавтики, в создание того душевного подъема, который дарили стране космонавты", — сказал сенатор.