В Литве впервые пройдет акция "Тотальный диктант" по русскому языку

ВИЛЬНЮС, 8 апр — РИА Новости. Литва впервые присоединилась к образовательной акции "Тотальный диктант" по русскому языку, диктант пройдет в субботу в двух городах: Вильнюсе и Висагинасе.

По словам куратора проекта Светланы Марковой, подготовка к мероприятию длилась всего один месяц.

"На подготовку диктанта нам был дан один месяц, решение было принято спонтанно. Тем не менее, все идет слаженно и успешно, аудитории подготовлены, и самое важное, люди заинтересованы. Многие звонят и радуются тому, что, наконец Литва присоединилась к проекту", — сказала РИА новости Маркова.

"Тотальный диктант" начнется в двух литовских городах в 14:00 (совпадает с мск). В столице Литвы добровольный диктант все желающие будут писать в Вильнюсском университете на филологическом факультете, текст будет читать заведующий кафедрой русской филологии, доцент Павел Лавринец. В Висагинасе диктант пройдет в доме творчества, а текст диктанта будет читать филолог Елена Плешак.

В настоящий момент на "Тотальный диктант" по русскому языку зарегистрировалось по 30 человек в каждом городе. "Мы ожидаем, что на диктант сегодня придут по 30-50 человек в каждом городе", — добавила Маркова.

По словам куратора, результаты диктанта будут известны в понедельник.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.

Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В прошлом году автором диктанта стал детский писатель Андрей Усачев.