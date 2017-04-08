Саратов почтил память жертв теракта в Петербурге митингом

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (488)

САРАТОВ, 8 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 10 тысяч жителей Саратова в субботу утром на площади у здания консерватории в центре города приняли участие в акции памяти жертв теракта в Петербурге.

Акцию с участием представителей общественных национальных организаций, политических партий, общественных патриотических организаций, руководством области и города организовало областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Как уточнила РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на данные полиции, на митинге присутствовали около 10 тысяч человек.

"Терроризм принес Петербургу боль, погибли невинные люди. Мы должны понимать, что нет чужих городов, сел. Это наши российские люди. Мы должны четко понимать, что каждый россиянин должен бороться против терроризма. Питер, мы с тобой", — сказал на митинге председатель областного отделения "Боевого братства" Сергей Авезниязов.

© Министерство информации и печати Саратовской области Митинг в Саратове в память о жертвах теракта в петербургском метро

Участники акции почтили память жертв теракта в Петербурге минутой молчания, после чего выпустили в небо 14 белых голубей — по числу погибших в этой трагедии. Местные творческие коллективы исполняли патриотические песни, среди которых была "Терроризм – наш враг!".

Среди участников митинга были люди разных возрастов, среди них много молодежи, некоторые пришли на акцию с детьми. Ее участники держали в руках плакаты "Россия против террора", "Терроризму нет", "Нас не запугать", "Мы против террора", "Молодежь против терроризма", "Питер, мы с тобой", "Мы за мирное небо", у многих в руках был российский триколор.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.