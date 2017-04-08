США
8.048 апреля12:13МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Саратов почтил память жертв теракта в Петербурге митингом

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (488)
11:0908.04.2017
(обновлено: 11:14 08.04.2017)
01420
Митинг в Саратове в память о жертвах теракта в петербургском метро
© Министерство информации и печати Саратовской области

САРАТОВ, 8 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 10 тысяч жителей Саратова в субботу утром на площади у здания консерватории в центре города приняли участие в акции памяти жертв теракта в Петербурге.

Сотрудник следственного комитета России у входа в вестибюль станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Машинист взорванного поезда рассказал о действиях персонала в первые минуты

Акцию с участием представителей общественных национальных организаций, политических партий, общественных патриотических организаций, руководством области и города организовало областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Как уточнила РИА Новости представитель областного правительства со ссылкой на данные полиции, на митинге присутствовали около 10 тысяч человек.

"Терроризм принес Петербургу боль, погибли невинные люди. Мы должны понимать, что нет чужих городов, сел. Это наши российские люди. Мы должны четко понимать, что каждый россиянин должен бороться против терроризма. Питер, мы с тобой", — сказал на митинге председатель областного отделения "Боевого братства" Сергей Авезниязов.

© Министерство информации и печати Саратовской области
Митинг в Саратове в память о жертвах теракта в петербургском метро

Участники акции почтили память жертв теракта в Петербурге минутой молчания, после чего выпустили в небо 14 белых голубей — по числу погибших в этой трагедии. Местные творческие коллективы исполняли патриотические песни, среди которых была "Терроризм – наш враг!".

Среди участников митинга были люди разных возрастов, среди них много молодежи, некоторые пришли на акцию с детьми. Ее участники держали в руках плакаты "Россия против террора", "Терроризму нет", "Нас не запугать", "Мы против террора", "Молодежь против терроризма", "Питер, мы с тобой", "Мы за мирное небо", у многих в руках был российский триколор.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.

Россия скорбит: акции в память о погибших в петербургском метро
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве держат флаг Санк-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
Цветы в руках участника акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции Вечер памяти зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники акции Вместе против террора в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Семен Апасов
Перейти в фотобанк
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции и участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв теракта в метро у станции Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена