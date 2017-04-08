Маме пострадавшей в Петербурге девочки из Барнаула помогли власти края

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (486)

БАРНАУЛ, 8 апр — РИА Новости. Мама пострадавшей во время теракта в Санкт-Петербурге 15-летней барнаульский школьницы Надежда Зяблицкая от всей семьи адресовала слова благодарности властям региона за материальную и моральную помощь, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. От взрыва пострадали более 50 человек, в их числе две жительницы Алтайского края.

"Мы оказались в такой ситуации, когда не знали, что нам делать. Казалось, земля уходит из-под ног. Сил не было что-то предпринимать, решать, действовать. И если бы не помощь со стороны краевых властей, то, возможно, мы не смогли бы самостоятельно справиться с ситуацией. Руководитель региона Александр Богданович связался по телефону с моей мамой, Верой Александровной. Она сообщила ему, что вместе с внучкой находится в одной из больниц Санкт-Петербурга", — рассказала Зяблицкая.

По ее словам, с первых же дней со всей семьей работал психолог, позже власти региона организовали перелет в Санкт-Петербург. Пострадавшая девочка до сих пор находится в больнице, ее бабушка выписана из стационара.

Из Алтайского края в Санкт-Петербург Зяблицкие приехали для того, чтобы посетить два колледжа, в один из которых девочка хотела бы поступить после 9 класса.