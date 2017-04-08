Маме пострадавшей в Петербурге девочки из Барнаула помогли власти края
БАРНАУЛ, 8 апр — РИА Новости. Мама пострадавшей во время теракта в Санкт-Петербурге 15-летней барнаульский школьницы Надежда Зяблицкая от всей семьи адресовала слова благодарности властям региона за материальную и моральную помощь, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.
Взрыв в петербургском метрополитене произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. От взрыва пострадали более 50 человек, в их числе две жительницы Алтайского края.
"Мы оказались в такой ситуации, когда не знали, что нам делать. Казалось, земля уходит из-под ног. Сил не было что-то предпринимать, решать, действовать. И если бы не помощь со стороны краевых властей, то, возможно, мы не смогли бы самостоятельно справиться с ситуацией. Руководитель региона Александр Богданович связался по телефону с моей мамой, Верой Александровной. Она сообщила ему, что вместе с внучкой находится в одной из больниц Санкт-Петербурга", — рассказала Зяблицкая.
По ее словам, с первых же дней со всей семьей работал психолог, позже власти региона организовали перелет в Санкт-Петербург. Пострадавшая девочка до сих пор находится в больнице, ее бабушка выписана из стационара.
Из Алтайского края в Санкт-Петербург Зяблицкие приехали для того, чтобы посетить два колледжа, в один из которых девочка хотела бы поступить после 9 класса.
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.