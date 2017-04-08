Москву в субботу утром накроет туман, предупреждают в МЧС

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Туман с видимостью до 200-500 метров ожидается в Москве в субботу утром, сообщили в столичном главке МЧС в субботу.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 06.00 до 11.00 8 апреля в Москве (включая ТиНАО) ожидается туман с видимостью 200-500 метров", — говорится в сообщении.

Столичные спасатели предупреждают, что на дорогах и автомагистралях ухудшается видимость, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоемами, затрудняется движение автотранспорта, а также возможно увеличение количества ДТП.

Ведомство советует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, быть внимательными и осторожными при движении. Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных, отмечают в ведомстве.