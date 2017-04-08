США
8.048 апреля02:42МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

"Тотальный диктант" 8 апреля напишут около 200 тысяч человек

01:0108.04.2017
01610
Участники акции Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 200 тысяч человек из 71 страны напишут "Тотальный диктант" в 2017 году 8 апреля, сообщила пресс-служба проекта.

Ежегодная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Все желающие смогут написать "Тотальный диктант" онлайн
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Организаторы отметили, что всего желающих написать диктант примут 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране. Всего в акции примут участие около 200 тысяч человек. На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы: диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. Больше всего площадок откроется в Москве — 376, Санкт-Петербурге — 82, Новосибирске — 56. За рубежом стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе, находящихся в 70 странах.

Первый Тотальный диктант для доноров
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Первый "Тотальный диктант" для доноров
В пресс-службе также сообщили, что по количеству участвующих зарубежных городов пальму первенства держат США (19), далее расположились Испания (11) и Китай — от этой страны в акции участвуют 10 городов. Впервые Тотальный диктант можно будет написать в княжестве Андорра и в таких городах, как Сидней (Австралия), Майами (США), Страсбург (Франция), Одесса (Украина).

Причитают "Тотальный диктант" более 200 звезд театра, кино и телевидения. Самый большой выбор будет у москвичей: на многочисленных площадках проекта "Тотальный диктант" зачитают шоумен и ведущий Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, режиссер Марк Розовский, лингвист Максим Кронгауз, участники группы "Ундервуд", исполнитель Noize MC, телеведущий Владимир Познер, шоумен Александр Олешко, участница Comedy Woman Наталья Медведева, саксофонист Игорь Бутман и другие.

Фрегат Паллада. Архивное фото
© РИА Новости. Геннадий Шишкин
Тотальный диктант во Владивостоке напишут на борту фрегата "Паллада"
В Таллине текст диктанта будет зачитывать известный российский актер Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — актер и телеведущий Леонид Ярмольник, в Стамбуле — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В украинской Горловке читать диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова.

Автор текста акции Тотальный диктант в 2017 году писатель Леонид Юзефович. 2 марта 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Текст "Тотального диктанта" написал лауреат "Большой книги" Леонид Юзефович
Кроме того, "Тотальный диктант" пройдет и в воздухе на 10 рейсах авиакомпании S7, в поездах, на открытом воздухе, барках "Крузенштерн" (Калининград) и "Паллада" (Владивосток). Сотрудники Российской антарктической экспедиции (РАЭ) станут участниками акции в пятый раз. Члены экспедиции напишут диктант на трех станциях в Антарктиде: "Мирный", "Новолазаревская" и "Прогресс".

Все желающие также смогут написать "Тотальный диктант" онлайн, для этого будут организованы трансляции из трех часовых поясов, а защита сайта повышена от DDoS-атак. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени.

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
Подготовьтесь к Тотальному диктанту
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена