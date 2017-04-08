"Тотальный диктант" 8 апреля напишут около 200 тысяч человек

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 200 тысяч человек из 71 страны напишут "Тотальный диктант" в 2017 году 8 апреля, сообщила пресс-служба проекта.
Организаторы отметили, что всего желающих написать диктант примут 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране. Всего в акции примут участие около 200 тысяч человек. На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы: диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. Больше всего площадок откроется в Москве — 376, Санкт-Петербурге — 82, Новосибирске — 56. За рубежом стать участником "Тотального диктанта" можно будет в 281 городе, находящихся в 70 странах.
Причитают "Тотальный диктант" более 200 звезд театра, кино и телевидения. Самый большой выбор будет у москвичей: на многочисленных площадках проекта "Тотальный диктант" зачитают шоумен и ведущий Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, режиссер Марк Розовский, лингвист Максим Кронгауз, участники группы "Ундервуд", исполнитель Noize MC, телеведущий Владимир Познер, шоумен Александр Олешко, участница Comedy Woman Наталья Медведева, саксофонист Игорь Бутман и другие.
Все желающие также смогут написать "Тотальный диктант" онлайн, для этого будут организованы трансляции из трех часовых поясов, а защита сайта повышена от DDoS-атак. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени.