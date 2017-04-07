Все семь детей, возвращенных опекунами, готовятся к переезду в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 7 апр — РИА Новости. Все семеро детей, которых приемные родители вернули в органы опеки Москвы, готовятся к возвращению в Калининград, сообщила журналистам врио министра социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Ранее сообщалось, что приемные родители из Калининграда, которые переехали в столицу в 2015 году, вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня. Ситуация находится на личном контроле врио губернатора Антона Алиханова. В Москву был отправлен представитель органа опеки и попечительства области, сотрудники центра, в который до устройства в семью будут помещены дети. Они уже встретились с детьми.

"Представитель органа опеки и попечительства Калининградской области, а также директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отмечают, что дети чувствуют себя хорошо, идут на контакт, и все семеро готовятся к возвращению в Калининград", — сказала Майстер.

По ее словам, работу с ребятами также провели калининградский и московский психологи, которые постарались создать для детей максимально спокойный фон для переезда. В Калининградской области для них уже подготовлена квартира в одном из центров помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, где ребята будут жить все вместе, одной семьей на время их реабилитации и поиска новых родителей.

"Мы уже начали подбирать для этих детей замещающую семью. К этому вопросу мы будем подходить с особой тщательностью, чтобы детям, пережившим серьезный стресс, там было максимально комфортно", — добавила Майстер.

По информации регионального министерства соцполитики, семья, в которой воспитывались двое собственных детей, в 2013 году взяла на воспитание четверых детей из Калининградской области. В 2015 году семья приняла на воспитание еще троих детей из Петрозаводска. За это время нарушений прав и интересов детей выявлено не было.