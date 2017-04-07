Двое раненых при взрыве в Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (478)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.

По состоянию на 13:00 (07.04.2017) в крайне тяж. состоянии находится 2 пострадавших, в тяжёлом 4, средней тяжести 9, удовлетворительно 37 — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 7 апреля 2017 г.

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Митянина отмечает, что по состоянию на 13.00 в крайне тяжелом состоянии находится двое пострадавших, в тяжелом — четверо, средней тяжести — девять, удовлетворительном — 37. В пятницу утром сообщалось, что в крайне тяжелом состоянии находился только один пострадавший.

Ранее в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших при взрыве в метро.

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