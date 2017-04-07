Двое раненых при взрыве в Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии
17:0907.04.2017
(обновлено: 17:15 07.04.2017)
5300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии, четверо – в тяжелом, сообщает вице-губернатор города Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter.
Митянина отмечает, что по состоянию на 13.00 в крайне тяжелом состоянии находится двое пострадавших, в тяжелом — четверо, средней тяжести — девять, удовлетворительном — 37. В пятницу утром сообщалось, что в крайне тяжелом состоянии находился только один пострадавший.
Ранее в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших при взрыве в метро.
Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.