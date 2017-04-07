Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

ВОРОНЕЖ, 7 апр — РИА Новости. Врачи оценивают как удовлетворительное состояние восьми из девяти человек, остающихся в больнице Михайловского района Рязанской области после ДТП с участием автобуса из Калмыкии, сообщило в пятницу правительство региона.

Авария произошла около 23:30 мск в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу, по предварительным данным, был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей.

В больнице, по данным правительства области на 13.30 мск четверга, находились 13 человек, в том числе двое детей. Состояние одного из пострадавших взрослых оценивалось как тяжелое, еще четверых — средней степени тяжести. На утро пятницы в больнице остались девять пациентов. Один ребенок с мамой переведен в больницу Рязани.

"Один пациент в состоянии средней тяжести, однако остается под наблюдением специалистов реанимационного отделения. Другие пациенты в удовлетворительном состоянии", — говорится в сообщении.

Как отмечает областное правительство, по договоренности с министерством здравоохранения Калмыкии из Элисты направлены в Рязань четыре санитарные машины, которые доставят больных в республику по месту жительства. Транспортировка запланирована на субботу.

"По предварительным данным, лечение в центральной районной больницы Михайлова Рязанской области продолжат пять пациентов, один ребенок — в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой", — говорится в сообщении.

По данным управления МВД области, грузовик выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.