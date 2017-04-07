Почти половина россиян не следит за расследованием убийства Вороненкова

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Почти половина россиян (44%) из тех, кто знают об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявили, что не следят за сообщениями о расследовании, следует из результатов опроса "Фонда общественного мнения" (ФОМ), опубликованных в пятницу.

По данным опроса, 44% респондентов заявили, что за расследованием убийства Вороненкова не следят. В то же время за расследованием не очень пристально следят 21% респондентов, а внимательно и с интересом — 7%.

Согласно опубликованным данным, 42% опрошенных сообщили, что что-то слышали об убийстве Вороненкова, 31% — знают о случившемся, а 27% респондентов отметили, что впервые слышат об этом.

Говоря о наиболее правдоподобных версиях убийства, 22% респондентов затруднились ответить, а 19% назвали наиболее вероятной причиной деньги. Кроме того, как сообщает ФОМ, 67% опрошенных заявили, что ничего не слышали о Вороненкове до его убийства, 18% респондентов имели о нем отрицательное мнение и только 2% — положительное.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры с места убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве

Опрос проводился 1–2 апреля в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их якобы заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

По данным СК РФ, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате, здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома".