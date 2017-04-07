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Общество

РФ против террора: регионы проведут акции памяти после взрыва в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (467)
09:1207.04.2017
(обновлено: 09:13 07.04.2017)
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Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Общественные организации большинства регионов России проведут в субботу антитеррористические митинги и акции памяти жертв взрыва в метрополитене Петербурга.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Акция памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!"

Питер, мы с тобой!

В Ярославле в субботу готовится сразу несколько мероприятий в память о жертвах взрыва в метро Петербурга. В 8.30 в Успенском соборе пройдут литургия, а затем панихида по погибшим. В 10.15 перед молодежью, ветеранами и прихожанами выступят Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон и герой России Алексей Чагин. В 10.30, после минуты молчания, представители молодежных организаций Ярославской области установят на плиты перед собором стаканчики с поминальными свечами в форме девиза акции: "Питер, мы с тобой!".

Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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По делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга задержали восемь человек

В центре Иваново в субботу с 10.00 по инициативе ветеранских организаций состоится гражданская акция "Вместе против террора!". В это же время митинг "Орловщина против терроризма" пройдет в областном центре на площади Ленина. Днем ранее у здания Многофункционального центра откроется стена памяти "Питер, мы с тобой". В Тамбовской области антитеррористические митинг пройдет 8 апреля во втором по величине городе Мичуринске. Ожидается, что в нем примут участие 8 тысяч человек.

В Мурманске организатором акции против терроризма выступила областная общественная организация "Участники боевых действий в Чечне". Предполагается, что в акции примут участие до двух тысяч человек.

© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участница всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

От Калининграда до Камчатки

В Калининграде в субботу состоится митинг "Вместе против террора". Его участники соберутся на площади Победы в 10.00 (11.00 мск). Митинги, посвященные борьбе с терроризмом, пройдут и в столицах дальневосточных регионов. В субботу в 10.00 (01.00 мск) на главной площади Анадыря на Чукотке пройдет митинг скорби, к мероприятию присоединятся и все муниципальные образования региона. Похожая акция "Вместе против терроризма" пройдет в Петропавловске-Камчатском в субботу в 12.00 (3.00 мск) на площади имени Ленина. Ее инициатором выступило камчатское отделение Российского Союза молодежи. В ходе акции местные жители возложат цветы у стелы "Город воинской славы" и почтут память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

Цветы в память о погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга у станции метро Технологический институт
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Теракты у "чужих": реакция Запада на трагедию в санкт-петербургском метро

Хабаровчане в этот день в 13.00 (06.00 мск) соберутся на мероприятие на Комсомольской площади. В Магадане митинг солидарности с жителями Санкт-Петербурга и в память жертв террористического акта, который организует областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", тоже пройдет в субботу в центре города – на Театральной площади, начало в 12.00 (4.00 мск).

Акция памяти "Вместе против террора!" пройдет 8 апреля в Благовещенске в одном из городских скверов у памятника "Мир, Жизнь и Отечество защитившим". Она начнется в 14.00 (08.00 мск) под звуки сирены, затем пройдет возложение цветов, собравшиеся почтят память погибших, а в 19.30 (13.30 мск) запланирована акция "Свеча памяти".

© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Акция памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве

Кавказ против террора

Порядка 2 тысяч человек ожидается на митинге против терроризма во Владикавказе, который пройдет 8 апреля в 14.00 на Театральной площади. Организатором выступил комитет "Матери Беслана". В Ставрополе в субботу в 12.00 акция памяти жертв терроризма, как ожидается, соберет около четырех тысяч человек.

В это же время в Пятигорске, на площади Ленина начнется гражданская памятная акция, посвященная трагическим событиям в Санкт-Петербурге, а также всем жертвам террора. По предварительным данным, прийти на акцию намерены представители всех возрастных, социальных групп и всех национальностей. Заявки на участие в мероприятии подали студенты города, представители политических партий и общественных организаций.

В Нальчике по многочисленным просьбам общественности в субботу в 12.00 пройдет митинг "Питер, мы с вами".

На центральной площади Махачкалы с 11.00 до 13.00 8 апреля пройдёт митинг памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Организатором мероприятия выступит Дагестанское региональное отделение всероссийского общественного движения Матери России.

© Ruptly
О страхе думать было некогда – машинист метро о действиях во время теракта

Сибирь скорбит

В Красноярске организаторами митинга "Вместе против террора!" в память жертв теракта в Петербурге выступили региональное отделение организации "Боевое братство", местная организация ветеранов боевых действий "Побратим", общественная организация "Молодая Гвардия". Организаторы планируют собрать около трех тысяч человек.

В Хакасии митинг "Россия против террора", который состоится на Первомайской площади в Абакане в 11.00 (7.00 мск), инициировали представители Общественной палаты республики.

В региональном отделении общественной организации "Боевое братство" по Забайкальскому краю сообщили, что проведение митинга запланировано в Чите на площади Ленина в 13.00 (7.00 мск). Планируется, что в мероприятии примут участие другие ветеранские организации и все желающие.

Митинг "Общественность против террора!" в память о погибших во время терактов в Санкт-Петербурге также пройдет в субботу в Челябинске. Организатор акции — региональное общественное движение "За возрождение Урала". Митинг пройдет на улице Кирова у Главпочтамта.

© РИА Новости. Алексей Даничев
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Митинг памяти жертв теракта в метро у станции "Технологический институт" в Санкт-Петербурге

Ответ Приволжья

В Саранске (Мордовия) акция "Вместе против террора", посвященная солидарности с жителями Санкт-Петербурга и памяти жертв террористических актов, также пройдет в субботу. Устроят ее на площади около Ледового дворца. Организатором выступило Мордовское республиканское патриотическое объединение "Поиск".

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В Чебоксарах (Чувашия) общественная акция "Вместе против террора", организованная региональным отделением "Союз Активной Молодежи", пройдет в субботу на площади Республики.

Пикет, посвященный борьбе с терроризмом, 8 апреля проведут на площади перед консерваторией в Саратове. В акции примут участие областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов "Боевого братства" и другие ветеранские, патриотические, молодежные общественные организации области, а также рядовые жители региона, "для кого трагедия в санкт-петербургском метро отозвалась трагическим эхом в сердце", отмечают организаторы.

В Ульяновске с инициативой проведения субботней акции выступили многие общественные объединения области. Организатором мероприятия стала Федерация профсоюзов региона. В Самаре на площади имени Куйбышева 8 апреля по инициативе крупнейших общественных организаций региона — Федерации профсоюзов Самарской области; областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Союза женщин Самарской области, Самарского Союза молодежи и других — состоится общественная акция "За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против экстремизма и терроризма!".

В Оренбурге в выставочном комплексе "Салют, Победа!" 8 апреля проведут патриотическую акцию "Вместе против терроризма!", в которой примут участие руководство области и города, общественные объединения, региональные отделения политических партий, студенчество и молодежь, представители промышленных предприятий и все неравнодушные горожане. С предложением о ее проведении выступили активисты областной молодежной общественной организации "Союз Оренбургских студентов". Планируется, что в рамках акции будут возложены цветы к Вечному огню и объявлена минута молчания. В Татарстане 8 апреля патриотическая акция пройдет и в Набережных Челнах в Парке Победы.

© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве

Южный федеральный поддержит

В субботу в 10.00 на набережной города Ялты в районе памятника Ленину состоится митинг "Вместе против террора". В Севастополе в это же время напротив Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг тоже состоится массовая акция. Организатором мероприятия выступает Окружное казачье общество "Севастопольский казачий округ". В Симферополе общественные организации соберутся на площади Ленина в 10.00.

В Сочи акцию против терроризма проведут не в субботу, а в пятницу, 7 апреля, в 17.30. На площади у Южного мола морского порта ожидается участие около 5 тысяч человек. Организаторы — Краснодарская региональная общественная организация участников боевых действий в локальных конфликтах "Ветеран спецназа". В Волгограде в 10.00 на верхней террасе Центральной набережной начнется патриотическая акция "Нет терроризму!".

Россия скорбит: акции в память о погибших в петербургском метро
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве держат флаг Санк-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
Цветы в руках участника акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции Вечер памяти зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники акции Вместе против террора в Казани
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Семен Апасов
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Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Сотрудники полиции и участники акции памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Акция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой!
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники всероссийской акции Вместе против террора возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв теракта в метро у станции Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
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