Итоговое заседание коллегии Минкультуры пройдет в Малом театре в пятницу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Итоговое заседание коллегии министерства культуры, в котором примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, пройдет в Государственном академическом Малом театре России в пятницу, сообщает министерство культуры.
"В Государственном академическом Малом театре России под председательством министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского пройдет заседание итоговой коллегии ведомства. Доклад об итогах работы министерства в 2016 году и задачах на 2017 год представит глава Минкультуры России", — говорится в сообщении.