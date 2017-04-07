Итоговое заседание коллегии Минкультуры пройдет в Малом театре в пятницу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Итоговое заседание коллегии министерства культуры, в котором примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, пройдет в Государственном академическом Малом театре России в пятницу, сообщает министерство культуры.

"В Государственном академическом Малом театре России под председательством министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского пройдет заседание итоговой коллегии ведомства. Доклад об итогах работы министерства в 2016 году и задачах на 2017 год представит глава Минкультуры России", — говорится в сообщении.

В заседании коллегии, помимо Голодец, Мединского и Говорухина, примут участие председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие.